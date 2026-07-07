Negli ultimi mesi, il caso di Garlasco è tornato a essere al centro dell’attenzione con una nuova fase dell’inchiesta sull’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007. Si è resa nota un’intercettazione che coinvolge la madre di un sospettato, Andrea Sempio, e un uomo chiamato Tony, che la contatta. La conversazione è stata registrata nelle indagini recenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

Negli ultimi mesi il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica con una nuova fase dell’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. A quasi vent’anni da quel delitto che ha segnato la cronaca italiana, gli investigatori hanno aperto un nuovo filone investigativo che vede Andrea Sempio indagato. Da allora si sono susseguite perquisizioni, nuovi accertamenti scientifici, testimonianze e intercettazioni che hanno riportato il caso sulle prime pagine dei giornali, alimentando un acceso dibattito tra chi ritiene necessario approfondire ogni elemento e chi denuncia il rischio di una nuova esposizione mediatica senza prove definitive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Garlasco, l’intercettazione alla mamma di Andrea Sempio e quel Tony che la contatta: chi è

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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