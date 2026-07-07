Garlasco le minacce a chi tenta di scovare la verità sul delitto

Una giornalista ha ricevuto minacce di morte che citano l’uso di acido muriatico, armi da fuoco e strangolamento. Le minacce sono arrivate dopo che altre due figure coinvolte nel caso sono state oggetto di intimidazioni. Nessun insulto generico o provocazione da tastiera, ma messaggi espliciti e violenti. Le minacce sono state denunciate alle autorità.

Nessun insulto generico, né una semplice provocazione da tastiera. Dopo Giada Bocellari, avvocato difensore di Alberto Stasi, e la youtuber Francesca Bugamelli, anche la giornalista Rita Cavallaro ha ricevuto esplicite minacce di morte, che evocano l’aggressione con acido muriatico, armi da fuoco, e persino lo strangolamento. Una escalation che, nel caso della valente firma de Il Giornale, arriva dopo un anno e mezzo di feroci attacchi sui social, tra diffamazioni e body shaming. La cronista non si è tuttavia lasciata intimorire, e ha affrontato la questione con assoluta fermezza. Ha sporto querela attraverso i suoi legali, l’avvocata Elisabetta Aldrovandi e Cosimo Cavallaro, chiedendo l’ attivazione del cosiddetto codice rosso, la procedura prevista per i casi di violenza sulle donne, e l’identificazione immediata del responsabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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GARLASCO: 310 pagine che smontano tutto ciò che sapevamo sul delitto Poggi

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Grazie @a_monteleone perché a #FiloRosso comincia subito dando spazio a @Rita_Cavallaro e le minacce di morte da lei subite! Immensa stima per voi due veri giornalisti con un coraggio come pochi #Garlasco x.com

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