Furto sull’arenile ad Ardea derubato un giovane bagnino
Nel primo pomeriggio di ieri, un giovane bagnino è stato derubato sull’arenile del lungomare di Ardea, vicino allo stabilimento balneare “La Veranda”. Il furto è avvenuto durante le ore diurne, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sugli eventuali autori. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e stanno conducendo le indagini. Non ci sono altre informazioni riguardanti eventuali danni o sequestri di beni.
Ardea, 7 luglio 2026 – Furto nel primo pomeriggio di ieri sull’arenile del lungomare di Ardea, nei pressi dello stabilimento balneare “La Veranda”. Secondo quanto ricostruito, tre giovani avrebbero approfittato di un momento di distrazione di un bagnino impegnato nel servizio ai bagnanti per sottrarre alcuni suoi effetti personali lasciati sotto l’ombrellone. Tra gli oggetti portati via ci sarebbero un portafoglio, una borsa, denaro contante, documenti personali e altri effetti, tra cui anche un rotolo di corda di nylon rossa. Il giovane bagnino, accortosi dell’accaduto, avrebbe tentato di rincorrere i responsabili, ma senza riuscire a raggiungerli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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