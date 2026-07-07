Furto sull’arenile ad Ardea derubato un giovane bagnino

Notizia in breve

Nel primo pomeriggio di ieri, un giovane bagnino è stato derubato sull’arenile del lungomare di Ardea, vicino allo stabilimento balneare “La Veranda”. Il furto è avvenuto durante le ore diurne, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sugli eventuali autori. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e stanno conducendo le indagini. Non ci sono altre informazioni riguardanti eventuali danni o sequestri di beni.