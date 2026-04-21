Furto di biciclette arrestato un giovane ad Arco | recuperate due mountain bike di lusso

Sabato ad Arco, i carabinieri hanno arrestato un giovane proveniente da fuori Trentino mentre cercava di scappare con due biciclette di lusso rubate a dei turisti. Durante l’intervento, sono state recuperate le due mountain bike di alto valore. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di polizia locale che ha visto coinvolti i militari per contrastare i furti di biciclette nella zona.

Un giovane proveniente da fuori Trentino è stato arrestato sabato dai carabinieri di Arco mentre tentava di fuggire con due biciclette rubate a dei turisti. Le mountain bike, del valore di oltre 7mila euro, sono state recuperate e restituite ai proprietari.Il fattoIl giovane, in base a quanto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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