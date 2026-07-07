Furti nelle case della Bassa | due arrestati dopo la fuga

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento nella Bassa, nella serata di venerdì 4 luglio. I fermati sono un colombiano di 56 anni e un cileno di 32, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto dopo una serie di tentativi di furto in abitazioni tra Fontanella, Antegnate e Calcio, che hanno portato all'inseguimento e alla cattura dei sospetti.

Bassa. Due uomini, un colombiano di 56 anni e un cileno di 32, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri della di Treviglio al termine di un inseguimento scattato nella serata di venerdì 4 luglio dopo una serie di tentati furti in abitazione tra Fontanella, Antegnate e Calcio. L’allarme è arrivato ai carabinieri tramite diverse segnalazioni di cinque uomini in fuga a bordo di una Renault Clio. L’auto è stata intercettata a Brignano Gera d’Adda, ma gli occupanti hanno ignorato l’alt dei militari, abbandonando il veicolo e tentando di dileguarsi a piedi. Due di loro, il conducente e un passeggero, sono stati bloccati dopo una colluttazione, durante la quale hanno opposto resistenza ai carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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FURTI IN CASA: I primi posti dove cercano i ladri

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