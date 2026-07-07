Il 7 luglio 2026, a Siena, è stata smantellata una banda di ladri specializzati in furti di auto in sosta. Gli autori hanno preso di mira diverse aree turistiche della provincia, colpendo più veicoli in rapida successione. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni sospetti e sequestrato attrezzi da scasso. L’indagine ha portato alla confisca di numerosi veicoli e strumenti utilizzati per i furti.

Siena, 7 luglio 2026 – Una vera e propria batteria di ladri specializzata nei furti su autovetture in sosta, capace di colpire in rapida successione nelle principali aree turistiche della provincia di Siena. È quanto hanno ricostruito i carabinieri al termine di una complessa attività investigativa che ha portato all'identificazione e alla denuncia di tre uomini, ritenuti i presunti responsabili di una serie di " spaccate " avvenute lo scorso 2 giugno ai danni di veicoli di cittadini italiani e stranieri. Le indagini. L'indagine è nata proprio dalle numerose denunce raccolte dai militari dell'Arma dopo la giornata festiva, quando diversi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti a raffica sulle auto in sosta: smantella banda di ladri professionisti

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