Fritz | Fery è davvero forte La sua esplosione a Wimbledon non mi sorprende

Taylor Fritz, numero sei del torneo, ha vinto contro Alexander Bublik in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. Fritz ha commentato che l’ottima forma di Fery non lo sorprende, facendo riferimento a un’ultima prestazione del giocatore. La partita si è conclusa con una vittoria netta per Fritz, che prosegue nel torneo britannico.

Lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, supera in tre set l’insidioso esame Alexander Bublik e guadagna così il pass per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Nella conferenza stampa post partita il giocatore americano ha analizzato la sua prestazione, si è soffermato sul recupero fisico successivo all’infortunio e ha speso notevoli parole di elogio per il britannico Arthur Fery, autentica rivelazione del torneo e prossimo avversario di Flavio Cobolli. Il commento ad un’ottima prestazione: “ Sono davvero molto contento. Era una partita molto difficile contro di lui. Vincere in tre set, soprattutto dopo aver perso subito il servizio, mi rende molto soddisfatto del modo in cui ho giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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