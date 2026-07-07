La Corte d’appello di Parigi ha confermato la condanna di Marine Le Pen a tre anni di carcere, con due sospesi e uno da scontare sotto sorveglianza elettronica. La sentenza riguarda accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e di complicità in tali reati. La decisione è stata resa nota durante l’udienza di oggi.

La Corte d’appello di Parigi ha confermato che Marine Le Pen è colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e di complicità nello stesso reato e l’ha condannata a 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi con la condizionale e uno effettivo da scontare con braccialetto elettronico. Negli scorsi mesi Marine Le Pen ha più volte dichiarato che non avrebbe portato avanti una nuova campagna per le presidenziali se fosse stata condannata a indossare il braccialetto elettronico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia: Le Pen condannata a 3 anni, il suo arrivo in Corte d'Appello a Parigi

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