Francesca Barra ha lasciato la conduzione di 4 di Sera dopo la morte del padre, avvenuta il 16 giugno. La conduttrice ha spiegato di aver bisogno di tempo per elaborare quanto accaduto. Attualmente si concentra sulla madre, che si trova in Basilicata e si trova in difficoltà, secondo le sue parole. La decisione di interrompere il suo impegno in trasmissione è legata a questa perdita e alle conseguenze sul suo stato emotivo.

Francesca Barra lascia la conduzione della trasmissione 4 di Sera e il motivo è legato alla morte del padre Francesco, avvenuta lo scorso 16 giugno. “Ho bisogno di elaborare quanto mi è successo”, ha spiegato la conduttrice, le cui attenzioni sono ora rivolte alla madre: “Vederla soffrire e saperla da sola in Basilicata è straziante”. Francesca Barra e l'annuncio a 4 di Sera Il dolore di Francesca Barra per la morte del padre Il futuro professionale di Francesca Barra Francesca Barra e l’annuncio a 4 di Sera Francesca Barra ha annunciato la decisione di lasciare la conduzione di ‘4 di sera Weekend’ al termine della puntata andata in onda su Rete 4 domenica 5 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Barra lascia 4 di Sera per la morte del padre Francesco, "mia madre è sola e lontana, è straziante"

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