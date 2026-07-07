In questi giorni, forse già oggi, dovrebbero arrivare al carcere dell’Arginone 50 ventilatori donati dalla Fondazione Adamant del presidente Roberto Marchetti (foto sotto). Dopo l’appello della Camera Penale sulle celle ’bollenti’, a causa delle alte temperature, è nata immediatamente l’idea di dare un po’ di sollievo ai detenuti. Il presidente Marchetti ha parlato con la direttrice del carcere affinché si concretizzasse la donazione. E, in pochi giorni, sono stati acquistati i ventilatori. poi inviati all’istituto. "L’idea – spiega Marchetti – è nata anche da un’altra iniziativa di solidarietà che stiamo compiendo in Tanzania sempre a favore di un carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione . Adamant dona 50 ventilatori all’Arginone

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