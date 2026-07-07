Focus sul Madonnino | il Comune accelera sull’area produttiva di Certified Origins

Notizia in breve

Il Comune di Grosseto sta accelerando sul progetto di rilancio dell’area produttiva di Certified Origins, nota come Madonnino. La questione di Grosseto Fiere, in particolare, rimane ancora aperta e non è stata ancora risolta nelle commissioni consiliari. Si continua a lavorare per definire il futuro dell’area, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici o decisioni ufficiali. La discussione sulla destinazione dell’area produttiva e sulla gestione di Grosseto Fiere prosegue nelle sedi istituzionali.