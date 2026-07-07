Focus sul Madonnino | il Comune accelera sull’area produttiva di Certified Origins
Il Comune di Grosseto sta accelerando sul progetto di rilancio dell’area produttiva di Certified Origins, nota come Madonnino. La questione di Grosseto Fiere, in particolare, rimane ancora aperta e non è stata ancora risolta nelle commissioni consiliari. Si continua a lavorare per definire il futuro dell’area, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici o decisioni ufficiali. La discussione sulla destinazione dell’area produttiva e sulla gestione di Grosseto Fiere prosegue nelle sedi istituzionali.
Grosseto, 7 luglio 2026 – Non intende lasciare i banchi delle commissioni consiliari il nodo di Grosseto Fiere e soprattutto il suo futuro. Per il momento c’è una novità definita, emersa durante la quarta commissione nel punto di approvazione della variante al regolamento urbanistico per la modifica della destinazione d’uso di un’area del Madonnino. Nello specifico la freccia ricade sull’area posta proprio dietro ai capannoini dell’Olma, una particella di 10 mila metri quadri acquistata nel 2023 da Certified Origins, l’azienda più ricca della Maremma capeggiata dal direttore per l’Italia Daniele Bertini. Ma l’azienda stessa ha anche sbocchi esteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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