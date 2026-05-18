L'azienda Certified Origins ha annunciato l'acquisizione di Caro Nut, espandendo così la propria presenza nel settore alimentare. Questa mossa segue un percorso di crescita che coinvolge le cooperative olivicole toscane e mira a rafforzare la distribuzione di olio extravergine di oliva sui mercati internazionali. L'accordo rappresenta un passo importante per la società, che punta a consolidare la propria posizione anche negli Stati Uniti, oltre a rafforzare le attività nel settore degli oli di alta qualità.

Dalle cooperative olivicole della Toscana ai mercati globali dell’ olio extravergine: è una storia che parte dal cuore selvaggio della Maremma e arriva alla grande distribuzione internazionale quella di Certified Origins, gruppo tra i principali esportatori mondiali di olio certificato e tracciabile. Fondata nel 2006, l’azienda nasce dall’integrazione di due realtà cooperative storiche del comparto olivicolo-oleario toscano, Ol.Ma. e Montalbano, insieme al partner internazionale Candor-AGS. Un’alleanza che, negli anni, si è ampliata con l’ingresso di tre cooperative spagnole, dando vita a un modello industriale unico nel settore, capace di unire produzione agricola, trasformazione e distribuzione su scala globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non solo olio: . Certified Origins guarda agli Usa con l’acquisizione di Caro Nut

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