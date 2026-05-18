Non solo olio | Certified Origins guarda agli Usa con l’acquisizione di Caro Nut
L'azienda Certified Origins ha annunciato l'acquisizione di Caro Nut, espandendo così la propria presenza nel settore alimentare. Questa mossa segue un percorso di crescita che coinvolge le cooperative olivicole toscane e mira a rafforzare la distribuzione di olio extravergine di oliva sui mercati internazionali. L'accordo rappresenta un passo importante per la società, che punta a consolidare la propria posizione anche negli Stati Uniti, oltre a rafforzare le attività nel settore degli oli di alta qualità.
Dalle cooperative olivicole della Toscana ai mercati globali dell’ olio extravergine: è una storia che parte dal cuore selvaggio della Maremma e arriva alla grande distribuzione internazionale quella di Certified Origins, gruppo tra i principali esportatori mondiali di olio certificato e tracciabile. Fondata nel 2006, l’azienda nasce dall’integrazione di due realtà cooperative storiche del comparto olivicolo-oleario toscano, Ol.Ma. e Montalbano, insieme al partner internazionale Candor-AGS. Un’alleanza che, negli anni, si è ampliata con l’ingresso di tre cooperative spagnole, dando vita a un modello industriale unico nel settore, capace di unire produzione agricola, trasformazione e distribuzione su scala globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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