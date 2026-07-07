Flaccadori riporta il basket 3vs3 in città | Rendiamo di nuovo rilevante la pallacanestro a Bergamo
A Bergamo il basket 3x3 torna in evidenza grazie a Flaccadori, che ha promosso l’attività nella città. La ripresa segue la sospensione delle competizioni post pandemia, come il torneo King Of The Pilo, che aveva interrotto le manifestazioni locali. L’obiettivo è riportare la pallacanestro al centro dell’attenzione sportiva cittadina, coinvolgendo atleti e appassionati. La iniziativa mira a riattivare la scena del basket 3x3 e a valorizzare il ruolo dello sport nella comunità locale.
Bergamo. Lo stop delle attività post pandemia di un’istituzione come il torneo King Of The Pilo ha lasciato un grande vuoto da colmare in città in termini di pallacanestro nei campetti, contemporaneamente ad un periodo in cui il basket cittadino ha superato numerose difficoltà come la sparizione della BB14 e il passaggio (a vuoto) del progetto Blu Basket di Stefano Mascio. Ora in supporto scende in campo il massimo rappresentante attivo della palla a spicchi orobica: Diego Flaccadori, cenatese e bicampione d’Italia con l’Olimpia Milano. Cresciuto tra le fila di BluOrobica, debuttante a Treviglio arrivato fino all’azzurro della Nazionale passando anche da Trento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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