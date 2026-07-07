Flaccadori riporta il basket 3vs3 in città | Rendiamo di nuovo rilevante la pallacanestro a Bergamo

Notizia in breve

A Bergamo il basket 3x3 torna in evidenza grazie a Flaccadori, che ha promosso l’attività nella città. La ripresa segue la sospensione delle competizioni post pandemia, come il torneo King Of The Pilo, che aveva interrotto le manifestazioni locali. L’obiettivo è riportare la pallacanestro al centro dell’attenzione sportiva cittadina, coinvolgendo atleti e appassionati. La iniziativa mira a riattivare la scena del basket 3x3 e a valorizzare il ruolo dello sport nella comunità locale.