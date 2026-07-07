Fiume minacciato passeggiata per difenderlo

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una passeggiata lungo il fiume ha coinvolto cittadini e attivisti per sensibilizzare sulla tutela del corso d’acqua. L’iniziativa ha permesso di osservare da vicino gli ecosistemi e le criticità legate all’inquinamento. Sono stati evidenziati i rischi di degrado ambientale e la necessità di proteggere il fiume dagli interventi umani. La camminata si è conclusa con appelli a interventi concreti per salvaguardare il corso d’acqua e il suo equilibrio naturale.

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Una passeggiata lungo il Panaro per conoscere più da vicino il fiume, i suoi ecosistemi e il ruolo sempre più importante che i corsi d’acqua rivestono nella lotta ai cambiamenti climatici. È questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma domenica prossima a Vignola, nell’ambito del Big Jump 2026, la campagna internazionale promossa dall’European Rivers Network che da oltre vent’anni invita cittadini, associazioni e istituzioni a richiamare l’attenzione sulla tutela dei fiumi europei. Nata nel 2002 sulle rive dell’Elba, in Germania, l’iniziativa si è progressivamente diffusa in numerosi Paesi europei. L’appuntamento vignolese rientra nelle attività del progetto europeo "Life Climax Po", cofinanziato dal programma Life dell’Unione europea e dedicato all’adattamento ai cambiamenti climatici nel distretto del fiume Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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