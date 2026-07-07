A Firenze è stato inaugurato il primo senior housing pubblico, situato all’interno del Villaggio Montedomini in via dei Malcontenti, vicino a Piazza Santa Croce. La struttura è stata aperta recentemente e rappresenta una novità per la città nel settore dell’assistenza agli anziani. L’apertura fa parte di un progetto pubblico volto ad offrire alloggi dedicati alle persone over 65. La struttura si trova nel centro storico di Firenze.

FIRENZE – Firenze ha inaugurato il suo primo senior housing pubblico all’interno del Villaggio Montedomini, in via dei Malcontenti, a breve distanza da Piazza Santa Croce. La struttura, destinata ad anziani con più di 65 anni che presentano fragilità ma mantengono una certa autonomia, occupa spazi rimasti chiusi per molti anni e ora restituiti alla collettività. Il primo lotto dei lavori ha permesso di realizzare 15 appartamenti, suddivisi tra 5 monolocali e 10 bilocali, che ospitano attualmente 21 persone. Ogni alloggio è stato consegnato completamente arredato e dotato di elettrodomestici, oltre a un sistema di domotica integrata che permette l’assistenza da remoto attraverso dispositivi fissi e braccialetti di rilevazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Firenze, inaugurato il Villaggio Montedomini: il primo senior housing pubblico della città

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