Tre persone sono state assolte dall’accusa di truffa perché il fatto non sussiste. Il procedimento si è concluso ieri davanti al tribunale di Ancona. Gli imputati erano stati accusati di aver commesso un raggiro, ma in realtà avevano subito un furto di identità. La sentenza ha riconosciuto che non avevano partecipato a nessuna attività fraudolenta.

Assolti perché il fatto non sussiste. Si è chiuso ieri davanti al tribunale di Ancona il processo di primo grado a carico di tre persone finite a giudizio per una truffa che non avevano commesso. Anzi, loro stessi erano stati vittime di un furto di identità: a chiederne l’assoluzione, insieme alle difese, è stata la stessa pubblica accusa. Una storia di raggiri incrociati e di un incubo sempre più ricorrente nei processi per truffe telematiche: ritrovarsi imputati per reati commessi da altri. I fatti: il primo a essere raggirato è stato un cinquantacinquenne di Jesi, che aveva pubblicato online un annuncio per vendere delle cinture di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finiti a processo per truffa. Ma gli avevano rubato la loro identità: assolti

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County leader pleads not guilty to all charges amid corruption accusations

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