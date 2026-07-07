Il presidente della Regione Campania ha dichiarato che il centrosinistra dovrebbe includere nel suo programma le priorità di sanità pubblica, salario minimo e beni comuni. Le affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui piani o le strategie specifiche. La dichiarazione si concentra su queste tre tematiche come elementi fondamentali da affrontare nel prossimo periodo politico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sanità pubblica, salario minimo e beni comuni”. Sono le tre priorità che devono entrare nel programma del centrosinistra secondo il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’esponente del Movimento 5 Stelle, parlando del lavoro con gli alleati, ha sottolineato la necessità di “un grande investimento sulla sanità pubblica che va difesa e efficientata” e di “una rete nazionale per il salario minimo perché non è più possibile avere un salario di un lavoro povero”. Per Fico si tratta di pilastri fondamentali in vista delle prossime elezioni nazionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Sanità, salario minimo e beni comuni priorità per il centrosinistra”

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