FI Napoli | Fiducia nella magistratura De Laurentiis chiaririà ogni cosa

Da anteprima24.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Bari ha segnalato un presunto coinvolgimento del presidente del Napoli in un caso di bancarotta fraudolenta. La società esprime fiducia nella magistratura e afferma che il presidente chiarirà ogni dettaglio della vicenda. Non ci sono ancora dettagli specifici sulle accuse o sulle prove, e si attende di conoscere eventuali sviluppi ufficiali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprendiamo le notizie che arrivano dalla Procura di Bari su un presunto coinvolgimento del presidente del Napoli in un’ipotesi di bancarotta fraudolenta. Forza Italia Napoli ribadisce la fiducia nella magistratura ed è certa che Aurelio De Laurentiis chiarirà la sua estraneità a quanto contestato”. È quanto si legge in una nota della segreteria cittadina di Forza Italia Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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