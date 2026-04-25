Rocchi, intercettato dai microfoni dell’Ansa, ha dichiarato di aver sempre agito correttamente e ha espresso fiducia nella magistratura. Le sue parole arrivano in un momento di indagini che coinvolgono la sua persona, mentre si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sui procedimenti giudiziari in corso.

di Francesco Spagnolo Rocchi, intercettato dai microfoni dell’Ansa, si è difeso da ogni accusa confermando il suo comportamento corretto. Ecco cosa sta succedendo. Il mondo del calcio italiano è stato travolto da una nuova tempesta giudiziaria che vede al centro della scena il designatore arbitrale. La notifica dell’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva ha colto di sorpresa l’intero ambiente calcistico, eppure la reazione del vertice dei fischietti è stata di assoluta fermezza. Gianluca Rocchi ha scelto di non arretrare di un millimetro, mostrando un volto sereno nonostante la gravità delle accuse che pendono sulla sua figura. Il dirigente fiorentino ha voluto chiarire immediatamente la propria posizione, ricordando che i processi interni alla giustizia federale si sono già conclusi con un esito a lui favorevole.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rocchi si difende dalle accuse: «Io sempre corretto. Ho fiducia nella magistratura». Cosa sta succedendo

Notizie correlate

Rocchi si difende: «Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Famosa vip difende Signorini dalle accuse di Corona: «Sempre stato corretto», ecco chi èUna famosa Vip, voce autorevole del giornalismo italiano, prende posizione sul caso che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Guidonia, dolce ko: perde col Campobasso, ma si qualifica. Tensione nel finale; Morto per overdose in casa di un amico che si difende in aula: La droga era sua.

Rocchi si difende: Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura(ANSA) - ROMA, 25 APR - Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Lo afferma, in ... milannews.it

Rocchi si difende dopo quanto emerso nelle scorse ore. Ecco le parole del designatore arbitraleMercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! calcionews24.com

ULTIM’ORA: Pesantissima accusa a Rocchi secondo l’Agi: “avrebbe combinato la designazione di Colombo in Bologna-Inter dell’aprile 2025”. Si tratta della partita del gol di Orsolini che costò lo scudetto all’Inter, quella della contestata rimessa del Bologna 30 x.com

Il #Rocchi-gate parte dalla lettera di #Rocca (c’entra il non rigore di Inter-Roma). Si tratta di Domenico Rocca, assistente, che contesta trattamenti e valutazione inique. Pesante il passaggio su #Inter-#Roma dell’anno scorso: "Perché nessuno bussò al vetro de - facebook.com facebook