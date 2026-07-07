Festival dei Due Mondi a Spoleto Premio e Maratona per Menotti

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival dei Due Mondi di Spoleto ha celebrato il suo fondatore con una premiazione e una maratona dedicata a Gian Carlo Menotti. L’evento si è svolto ieri a Casa Menotti, nel Palazzo che porta il suo nome. La giornata ha visto la consegna di un riconoscimento e una lunga sessione di attività artistiche, tutte incentrate sulla figura del compositore e regista. La manifestazione continua a mantenere viva la memoria di Menotti attraverso queste iniziative.

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SPOLETO Il Festival dei Due Mondi prosegue nel segno del suo fondatore Gian Carlo Menotti. Ieri si è tenuta, proprio a Casa Menotti, il Palazzo cinquecentesco appartenuto al Maestro e oggi di proprietà della Fondazione Monini, la cerimonia di consegna del 17° Premio Speciale Giovani “Una Finestra sui Due Mondi” riservato ai talenti più promettenti del panorama artistico internazionale: il riconoscimento è andato alla pianista milanese Martina Meola, classe 2012, già lodata da Martha Argerich per le sue capacità di esecuzione, al suo esordio al Festival di Spoleto. Il Premio le è stato consegnato da Maria Flora Monini, presenti il direttore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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