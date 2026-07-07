I lavori notturni di manutenzione sulla rete ferroviaria sono stati avviati senza autorizzazione. La società responsabile ha iniziato le operazioni all’interno del territorio comunale di Follonica, senza aver ottenuto i permessi necessari. Le operazioni sono state segnalate da un rappresentante locale, che ha denunciato l’assenza di autorizzazioni ufficiali prima dell’inizio dei lavori. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

FOLLONICA I lavori notturni di manutenzione della rete ferroviaria eseguiti da RFI all’interno del territorio comunale follonichese e i relativi disagi causati da rumori molesti che sono stati denunciati da residenti e dagli operatori turistici della città, sono stati al centro di una domanda di attualità che è stata presentata durante l’ultima seduta consigliare, in cui l’opposizione ha chiesto chiarimenti riguardo le autorizzazioni rilasciate, le eventuali deroghe ai limiti acustici, i controlli effettuati e sulla comunicazione preventiva ai cittadini. Per l’amministrazione ha risposto il vicesindaco Danilo Baietti, che ha ricostruito... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferrovia, lavori notturni. Baietti: "Sono stati avviati senza l’autorizzazione"

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