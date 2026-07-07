Ferrari il metodo Vasseur per la rinascita | Uniti si vince

Il team principal della Ferrari ha sottolineato più volte che non si deve parlare di lotta mondiale, anche dopo il recente successo della squadra. Ha ribadito che l’obiettivo principale è lavorare insieme e che l’unione è fondamentale per ottenere risultati. La comunicazione si è concentrata sulla coesione del team come elemento chiave per il miglioramento delle prestazioni. Non sono stati forniti dettagli specifici su strategie o piani futuri.

Parlare di lotta Mondiale è severamente vietato. Il team principal della Ferrari Fred Vasseur lo ripete più volte domenica dopo il successo di Charles Leclerc a Silverstone, il secondo della rossa nelle ultime tre gare, e all’ennesima domanda di un giornalista sulle possibilità del team italiano in ottica campionato, il francese ridendo si indica un orecchio: "Sei sordo? Ho detto che non usiamo quella parola". Anche il vocabolario è diventato importante a Maranello da quando, quest’anno, le cose hanno iniziato ad andare nella giusta direzione, dimenticando le sofferenze di un 2025 senza successi: "Sappiamo cosa dobbiamo fare per continuare a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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