Ferrari Giovanni Industria Casearia premiata con 3 medaglie d’Oro agli International Cheese & Dairy Awards 2026
Ferrari Giovanni Industria Casearia ha ottenuto sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026, tra cui tre medaglie d’oro. La competizione, uno dei principali eventi internazionali nel settore lattiero-caseario, si è svolta quest’anno con numerose aziende partecipanti. La società ha ricevuto riconoscimenti per diversi prodotti, confermando la qualità e l’eccellenza delle sue produzioni. I premi sono stati assegnati durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta in una località europea.
Ferrari Giovanni Industria Casearia conquista 7 medaglie agli International Cheese & Dairy Awards (ICDA) 2026, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati al mondo lattiero-caseario. Il risultato – 3 medaglie d’oro e 4 d’argento – conferma il ruolo dell’azienda come ambasciatrice della qualità casearia italiana sui mercati internazionali. I riconoscimenti ottenuti premiano alcune delle eccellenze più rappresentative del patrimonio gastronomico italiano: Parmigiano Reggiano DOP, Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna DOP, Grana Padano Riserva DOP e GranFerrari Cheese, a testimonianza della capacità di Ferrari di valorizzare formaggi caratterizzati da grande qualità della materia prima, lunga stagionatura e forte legame con il territorio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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