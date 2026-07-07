Ferrari Giovanni Industria Casearia premiata con 3 medaglie d’Oro agli International Cheese & Dairy Awards 2026

Notizia in breve

Ferrari Giovanni Industria Casearia ha ottenuto sette medaglie agli International Cheese & Dairy Awards 2026, tra cui tre medaglie d’oro. La competizione, uno dei principali eventi internazionali nel settore lattiero-caseario, si è svolta quest’anno con numerose aziende partecipanti. La società ha ricevuto riconoscimenti per diversi prodotti, confermando la qualità e l’eccellenza delle sue produzioni. I premi sono stati assegnati durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta in una località europea.