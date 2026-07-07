Tre persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 4,8 kg di cocaina durante un'operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Ferrara con il supporto degli agenti di Novara. L'operazione ha portato al fermo dei sospetti, che avevano nascosto la droga durante un controllo. Il blitz si è svolto in diverse località, portando al sequestro e all’arresto dei coinvolti.

È di tre arresti e 4,8 kg di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara, con il supporto degli agenti di Novara. L’azione è stata portata a termine dopo un’attività di monitoraggio che ha permesso di individuare un laboratorio clandestino per la lavorazione della sostanza stupefacente. Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio nella giornata di mercoledì 1° luglio, quando la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha sottoposto a controllo un veicolo sospetto nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fermati a Ferrara con la cocaina nascosta a Novara, tre arresti: i dettagli del blitz antidroga

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