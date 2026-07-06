Fentanyl allera massima | le 80 fiale rubate basterebbero a uccidere una città

Un furto di ottanta fiale di fentanyl avvenuto a fine giugno 2026 in una farmacia ospedaliera di Roma ha portato a un livello di allerta massimo tra le autorità sanitarie e di polizia. Le fiale sottratte, secondo le stime, potrebbero essere sufficienti a causare vittime in una città. È stato attivato immediatamente il Piano nazionale di prevenzione.

Il furto, avvenuto alla fine di giugno 2026 presso la farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma, di ottanta fiale di fentanyl deve determinare un livello di allerta massima per le autorità sanitarie e di polizia, con l’attivazione immediata del Piano nazionale di prevenzione. I rischi connessi a un episodio di questa portata si concentrano principalmente su due fronti: l’elevatissima tossicità intrinseca della sostanza e l’impatto potenzialmente devastante sul mercato nero dello spaccio. Il fentanyl a uso medico è altamente concentrato. Secondo le stime fornite dagli inquirenti e dalle autorità sanitarie, il pericolo è elevato: da 80 fiale ospedaliere si potrebbero ricavare circa 8 mg di sostanza pura e fino a circa 20. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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ALLARME FENTANYL: IL FURTO RECORD A ROMA

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