Federagenti | riprogettare i porti e le loro norme per porre l' Italia al centro del Mediterraneo

Federagenti ha sottolineato la necessità di riprogettare i porti e le norme che li regolano per rafforzare la posizione dell’Italia nel Mediterraneo. In un contesto internazionale caratterizzato da incertezze e tensioni nel Golfo Persico e nel Medio Oriente, i porti italiani potrebbero diventare hub strategici nel commercio marittimo. La priorità è che il sistema portuale italiano si adatti e si modernizzi per competere efficacemente in questa area.

In uno scenario internazionale di totale incertezza, in cui il Mediterraneo (alla luce di quanto sta accadendo nel Golfo Persico e più in generale nell'intera area mediorientale) ha tutte le possibilità di conquistare una posizione centrale nell'interscambio commerciale via mare, esiste una sola certezza: o i porti italiani si danno. una svegliata e programmano il loro sviluppo davvero in funzione della domanda di specializzazione, nei tempi che il mercato impone, oppure anche questa occasione storica sarà persa per l'Italia. È questa la principale indicazione scaturita stamane dall'Assemblea Pubblica di Federagenti, la Federazione che raggruppa circa 450 agenzie marittime per un totale di oltre 5000 occupati diretti, svoltasi a Civitavecchia nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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