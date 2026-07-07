Il partito di destra ha criticato il patrocinio di Roma Capitale all’evento Diversity Media Awards, previsto a settembre, definendolo un reato piuttosto che un diritto. La richiesta è di ritirare ufficialmente il sostegno all’iniziativa. La discussione riguarda principalmente il tema dell’utero in affitto, che viene contestato come illegale e non riconosciuto come diritto. La polemica si inserisce nel più ampio dibattito politico sulla posizione della città riguardo a questa pratica.

È scontro politico sul patrocinio concesso da Roma Capitale all’undicesima edizione dei Diversity Media Awards, in programma a settembre. Fratelli d’Italia chiede al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore competente di fare un passo indietro, contestando che la manifestazione finisca per «legittimare la maternità surrogata», pratica che la legislazione italiana considera illecita. A sollevare il caso è la senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia e relatrice al Senato della legge che ha introdotto il reato universale di maternità surrogata. Campione: «Il Parlamento è stato chiaro, l’utero in affitto non è un diritto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI contro Gualtieri: «L’utero in affitto non è un diritto ma un reato. Il sindaco ritiri il patrocinio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia nata con l’utero in affitto prima che diventasse reatoLa figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia è nata prima che la legge 169/2024 rendesse reato in Italia la pratica della Gestazione per Altri...

Palermo, la giunta Lagalla litiga (ancora) sul Pride. Il sindaco dà il patrocinio, ma FdI attacca: “È una piazza anti-Meloni”Il Comune di Palermo ha deciso di concedere il patrocinio al Pride previsto per sabato 20 giugno.

Temi più discussi: Colosseo, dopo il blitz anti maranza parte l'attacco dei meloniani a Gualtieri; Roma, Mennuni (FdI): Gualtieri da fantascienza, per abbassare temperatura meglio alberi veri; Gualtieri ha pagato 550mila euro di luce, gas e acqua agli abusivi di Ostia: il dossier che inguaia il sindaco; Ostia, nella Vittorio Emanuele un deposito per ambulanti, Conforzi (FdI): il comune chiarisca su utenze, sigilli e controlli.

Questo è un consigliere comunale di FDI. Niente, Gualtieri non riesce a tenere ferma l'ombra. x.com

Colosseo, dopo il blitz anti maranza parte l'attacco dei meloniani a GualtieriMollicone e Tozzi contro il Sindaco: Rimasto inerte, meno male che Governo c'è e si vede. Il pomeriggio prima dell'intervento delle forze dell'ordine c'era stata telefonata col Prefetto ... romatoday.it

La lite Gualtieri-Carocci spiega bene cosa non va nelle lotte per gli spazi a Roma - Lucy reddit

Gualtieri divo dei social, ma flop nella classifica del Sole. E FdI che ora crede di poterlo battere lo attaccaMeno tredici virgola due per cento. Il tonfo fa senz’altro rumore. Desta l’appetito di Fratelli d’Italia e rompe un patto di non belligeranza tra Pd e centrodestra nella capitale che va avanti da ... ilfoglio.it