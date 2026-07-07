Facundo Bernal | Lo aspettavo da tanto e non vedo l’ora di scendere in campo

Facundo Bernal ha annunciato di essere pronto a scendere in campo, dopo aver atteso a lungo questa occasione. La notizia è stata pubblicata dal giornale Marca e conferma che il difensore sarà la prima firma del Betis per la stagione 2026-27. Bernal ha espresso entusiasmo per il suo ritorno in campo, senza fornire ulteriori dettagli sulle prossime tappe. La firma con il club spagnolo segna un passo importante nel suo percorso professionale.

2026-07-06 21:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Facundo Bernal la prima firma del Betis Per la stagione 2026-27 conosci già la tua nuova casa. Il centrocampista uruguaiano è atterrato questo pomeriggio nella capitale del Siviglia e da lì si è recato in Spagna Città dello Sport Luis del Sol dove ha firmato il contratto che lo renderà il nuovo calciatore biancoverde per le prossime cinque stagioni, fino al 2031. Ha poi offerto le sue prime dichiarazioni da giocatore del Betic ai media ufficiali del club. Felice per la tua firma: “Bene, grazie mille per l’accoglienza. La verità è che sono molto felice, aspettavo questo momento da molto tempo e bene, siamo qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Facundo Bernal? Il mediano del Fluminense è l’ultima idea di mercato del TorinoIl Torino sta valutando l’acquisto di Facundo Bernal, mediano uruguaiano del Fluminense.

Combs era ossessionato dai Royal e aveva messo gli occhi anche su Beatrice ed Eugenia. Tanto da aver commentato in un’occasione: «Non vedo l'ora che le figlie di Fergie raggiungano la maggiore età».Un uomo coinvolto in questioni legate alla monarchia aveva manifestato un interesse particolare per alcune delle figlie di un ex membro della...

Torino, duello col Betis per il centrocampista Bernal. Le alternative sono Amatucci e JakicFacundo Bernal resta uno dei principali obiettivi del Torino per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice. tuttomercatoweb.com

Torino su Facundo Bernal del FluminenseI granata mettono gli occhi sull'italo-uruguaiano che gioca in Brasile. msn.com