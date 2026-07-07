Facessero come gli pare Era un bel film ma è stato sempre penalizzato col tempo è diventato un cult | Christian De Sica sulle battute tagliate da Simpatici & Antipatici

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto si rivolge a Marcella pronunciando una battuta diventata cult: “Te ricordi che bucio di cu** che t’ho fatto?”, evocando performance sessuali del passato. Il personaggio interpretato da Gianfranco Funari, dopo aver appreso che Nicoletta, interpretata da Monica Scattini, aveva votato per l’Ulivo aveva così commentato: “A Nicolè, ma vattela a pija ndr cu**”. Scene comiche che ora accendono il dibattito sul politicamente corretto. Perché queste battute, a cui si aggiunge il “porca tr*ia” di Italo, non sono disponibili nella versione del film “ Simpatici & Anticipatici ” disponibile su Amazon Prime Video e Cine34, canale in chiaro del gruppo Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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