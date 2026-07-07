Roberto si rivolge a Marcella pronunciando una battuta diventata cult: “Te ricordi che bucio di cu** che t’ho fatto?”, evocando performance sessuali del passato. Il personaggio interpretato da Gianfranco Funari, dopo aver appreso che Nicoletta, interpretata da Monica Scattini, aveva votato per l’Ulivo aveva così commentato: “A Nicolè, ma vattela a pija ndr cu**”. Scene comiche che ora accendono il dibattito sul politicamente corretto. Perché queste battute, a cui si aggiunge il “porca tr*ia” di Italo, non sono disponibili nella versione del film “ Simpatici & Anticipatici ” disponibile su Amazon Prime Video e Cine34, canale in chiaro del gruppo Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Facessero come gli pare. Era un bel film ma è stato sempre penalizzato, col tempo è diventato un cult”: Christian De Sica sulle battute tagliate da Simpatici & Antipatici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PLANE EATER der FILM: Das Ende von Vlad und Niki! (Ganze Geschichte)

Notizie e thread social correlati

“Mio zio disse ‘papà c’è un vecchio che fa lo scemo col cappello’. Era Charlie Chaplin”: Andrea De Sica racconta la gaffe di Christian con la stella del cinemaAndrea De Sica, regista e produttore creativo di 44 anni, ha raccontato un episodio avvenuto durante una conversazione con un amico.

Christian De Sica aveva 6 anni e insultò Charlie Chaplin senza saperlo: il retroscena raccontato dal nipoteUn episodio curioso riguarda Christian De Sica, che all'età di sei anni pronunciò un insulto rivolto senza saperlo a Charlie Chaplin.