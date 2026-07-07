La FIA sta considerando l’introduzione di un fornitore unico di motori per le scuderie clienti in Formula 1, a partire dalla stagione 2031. La proposta prevede anche il possibile ritorno dei motori V8, segnando un cambiamento significativo nelle specifiche tecniche del campionato. Questa decisione mira a uniformare le prestazioni e ridurre i costi, anche se non sono ancora stati definiti dettagli specifici o tempistiche precise.

La Formula 1 prepara una vera e propria rivoluzione tecnica per la stagione 2031 con il probabile ritorno dei propulsori V8 e l’introduzione di un fornitore unico destinato alle scuderie clienti. F1, arriva un fornitore unico per i team clienti? La massima serie ha abituato i tifosi ormai alla convivenza tra grandi costruttori e squadre minori obbligate ad acquistare i motori. Ma oggi, con il monopolio Mercedes che comprende 4 scuderie, l’asticella sembra essersi alzata un po’ troppo. Questa dinamica, infatti, rischia di generare un sistema in cui i marchi principali esercitano forti pressioni politiche. Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha sottolineato come le aziende fornitrici minaccino spesso di consegnare propulsori non competitivi in caso di votazioni contrarie ai loro interessi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - F1, rebus motore: la FIA pronta ad introdurre un fornitore unico

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