A Avellino, l’estate sarà ricca di eventi con un budget più contenuto rispetto al passato. Il programma prevede 90 appuntamenti distribuiti su 33 giorni, tra cui 35 concerti, cinque serate di sport, proiezioni di film all’aperto, visite guidate e serate musicali. La città si anima con attività diverse, offrendo intrattenimento e cultura per tutta la stagione estiva.

Tempo di lettura: 4 minuti Non solo Fedez e Big Mama, il cartellone dell’estate ad Avellino si compone di novanta eventi, trentatré giorni, trentacinque concerti, cinque notti di sport, il grande cinema all’aperto, le visite guidate, le serate all’insegna della musica e del divertimento per una città viva per tutta l’estate. Saranno oltre trecento gli artisti che animeranno il ferragosto avellinese. Oltre ai nomi di fama nazionale, il programma sarà impreziosito dalle numerose realtà artistiche locali e non. Massimo Buonavita, Marina Bruno, Berlino 84, Sonora Sax, Simone Pastore, Lumanera, i FIX, Spillenzia, Luca Pugliese. Sono solo alcuni dei protagonisti che insieme a tanti altri musicisti, interpreti, associazioni culturali e giovani talenti trasformerà Avellino in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Eventi estivi di qualità senza i budget milionari del passato”: il programma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Narrazioni del passato. Con i nuovi linguaggi. Ecco il doppio festival. Una raffica di eventiA Pistoia si svolge un doppio festival dedicato alle narrazioni storiche, con eventi che combinano metodi tradizionali e nuovi linguaggi.

Leggi anche: Nuova gestione per il ristorante del circolo velico: dal menù di carne e pesce agli eventi estivi

Temi più discussi: Estate 2026 a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta in città; Summer Vibes 2026: a Torvaianica un'estate di spettacolo, musica e intrattenimento; Fermo continua a splendere. Ecco il cartellone degli eventi estivi; Eventi estivi: a luglio ecco 'Di Martedì: Degustiamo Montopoli'.

Eventi estivi: contributo del Comune ai Balneari della Marema grossetanaIl Comune di Grosseto destina un contributo all'associazione Balneari della Maremma grossetana per gli eventi 2026 ... grossetonotizie.com

Eventi estivi a Cesena: incontri di comunità, riconoscimenti al Consorzio e Diabetes in MusicUna panoramica sulle iniziative estive a Cesena: serate di socialità nei quartieri per gli anziani, il riconoscimento del Consorzio Solidarietà Sociale al welfare aziendale e l'evento musicale e solid ... tuobenessere.it

Qualità vs. Aspetto reddit