Il presidente francese è stato evacuato dopo che due esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco, vicino all’hotel Four Seasons dove aveva trascorso la notte. Diciotto persone sono rimaste ferite a causa di ordigni nascosti nella spazzatura. L’incidente ha portato alla temporanea evacuazione del leader e alla chiusura delle aree circostanti. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato ancora comunicato.

È sano e salvo il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo che due esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco, vicino all’hotel Four Seasons dove aveva trascorso la notte. L’Eliseo ha informato che Macron proseguirà la sua visita nel Paese nonostante l’accaduto. Il capo di Stato ha lasciato l’albergo per dirigersi verso il palazzo presidenziale, dove ha incontrato il suo omologo Ahmed Al-Sharaa. Tra gli altri appuntamenti in agenda c’è anche il forum economico dedicato alla ricostruzione della Siria e poi assistere alla cerimonia di firma di alcuni accordi. Esplosione a Damasco: evacuato Macron. Diciotto feriti nella detonazione. Secondo il bilancio ufficiale, i feriti sono almeno 18 e tra loro ci sono anche quattro poliziotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Evacuato Macron dopo un’esplosione a Damasco: diciotto feriti per ordigni nascosti nella spazzatura

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