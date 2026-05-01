Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026

Oggi, 1 maggio 2026, è stata effettuata l’estrazione dell’Eurojackpot. I numeri estratti sono stati comunicati in diretta e sono disponibili online. La stessa giornata ha visto anche l’estrazione del Superenalotto, con numeri pubblicati subito dopo la conclusione delle operazioni. Entrambi i concorsi prevedono la pubblicazione immediata dei risultati sul sito ufficiale e sui canali di informazione dedicati.

Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 35esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 1 maggio 2026: L’ESTRAZIONE DEL 28 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 24 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 20 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 17 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 14 APRILE Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 1 maggio 2026 Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026 Notizie correlate Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 6 febbraio 2026Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’11esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 3 marzo 2026Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 18esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 24 aprile 2026; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi, martedì 21 aprile. Il jackpot sale a 28 milioni di euro; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 28 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 45 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 21 aprile 2026. Eurojackpot | Estrazione di oggi venerdì 1 maggio 2026: la combinazione vincenteEstrazione Eurojackpot numeri vincenti di oggi, venerdì 1 maggio 2026: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio ... ilsussidiario.net Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 1° maggio: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 55 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, venerdì 1° maggio. Il jackpot sale a 55 milioni di euro, ecco i numeri vincenti per portare a casa il montepremi: IN AGGIORNAMENTO Nel concorso ... corrieredellumbria.it Estrazione EuroJackPot n. 35 di martedì 28 aprile 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook