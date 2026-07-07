estate sicura al via i pattugliamenti della polizia

Sono iniziati i pattugliamenti delle volanti della Polizia di Stato come parte del Posto estivo, sotto la guida del commissario Paolo Di Masi. Le attività di sorveglianza si concentrano sulle aree pubbliche e le zone di maggiore afflusso di persone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante il periodo estivo. Le pattuglie operano quotidianamente, senza orari prestabiliti, per monitorare e intervenire in caso di necessità.

Sono cominciati i pattugliamenti delle volanti della Polizia di Stato che fanno parte del Posto estivo di Polizia sotto il comando del commissario Paolo Di Masi. Controllate diverse persone nelle stazioni ferroviarie di Cesenatico e Gatteo, in alcune zone critiche e nei parcheggi limitrofi alla statale Adriatica, dove purtroppo sostano anche carovane di pregiudicati. Complessivamente nell’ultimo fine settimana sono stati controllati 269 veicoli ed identificate 575 persone. Diverse le sanzioni elevate, tra cui una donna residente a Bologna a cui è stato fermato il veicolo per tre mesi in quanto guidava con la patente di guida sospesa per precedenti infrazioni, mentre ad un uomo di Milano l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo, poiché sprovvista della polizza assicurativa e della revisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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