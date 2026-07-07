Un cabarettista noto per le apparizioni a Raidue e Drive In ha avuto una carriera iniziata al Derby Club. Oggi, i personaggi effemminati e omosessuali sono frequenti in televisione e cinema.

Ripercorriamo la carriera di Ernst Thole, simpatico caratterista lanciato dal Derby Club e reso famoso da Raidue e Drive In. Oggi come oggi, nel Cinema e in televisione, i personaggi effemminati e omosessuali sono all’ordine del giorno. Tuttavia, come immaginabile, negli anni 60 e 70 non era di certo così. Infatti, i primi attori che proposero ruoli del genere possono essere considerati all’avanguardia, perfino coraggiosi. Anche perché erano sovente oggetto di becero gossip da parte della stampa conservatrice e bacchettona. Rientrano senza dubbio tra questi Ernst Thole, cabarettista di origini olandesi trasferitosi poi con la famiglia a Milano quando aveva solo 5 anni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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Ernst Thole, la sfortunata storia di un simpatico cabarettista

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