Ernst Thole la sfortunata storia di un simpatico cabarettista

Da lucascialo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cabarettista noto per le apparizioni a Raidue e Drive In ha avuto una carriera iniziata al Derby Club. Oggi, i personaggi effemminati e omosessuali sono frequenti in televisione e cinema.

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Ripercorriamo la carriera di Ernst Thole, simpatico caratterista lanciato dal Derby Club e reso famoso da Raidue e Drive In. Oggi come oggi, nel Cinema e in televisione, i personaggi effemminati e omosessuali sono all’ordine del giorno. Tuttavia, come immaginabile, negli anni 60 e 70 non era di certo così. Infatti, i primi attori che proposero ruoli del genere possono essere considerati all’avanguardia, perfino coraggiosi. Anche perché erano sovente oggetto di becero gossip da parte della stampa conservatrice e bacchettona. Rientrano senza dubbio tra questi Ernst Thole, cabarettista di origini olandesi trasferitosi poi con la famiglia a Milano quando aveva solo 5 anni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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