Gaetano, la curiosa storia del simpatico alano attore

Notizia in breve

Gaetano, un alano di taglia grande, è stato protagonista di diversi film, spesso accanto a Renato Pozzetto. Nel corso della sua carriera, ha interpretato ruoli in commedie italiane, diventando un volto riconoscibile sul set. Le riprese con l’attore hanno richiesto spesso lunghe sessioni, durante le quali il cane si è dimostrato molto collaborativo. La sua presenza ha lasciato tracce in alcune scene memorabili di film popolari.