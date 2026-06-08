Gaetano la curiosa storia del simpatico alano attore
Gaetano, un alano di taglia grande, è stato protagonista di diversi film, spesso accanto a Renato Pozzetto. Nel corso della sua carriera, ha interpretato ruoli in commedie italiane, diventando un volto riconoscibile sul set. Le riprese con l’attore hanno richiesto spesso lunghe sessioni, durante le quali il cane si è dimostrato molto collaborativo. La sua presenza ha lasciato tracce in alcune scene memorabili di film popolari.
Ripercorriamo la curiosa storia di Gaetano, alano utilizzato in alcuni film, soprattutto con Renato Pozzetto. Il mondo del cinema si è spesso servito dei cani per girare delle sequenze e renderle più efficaci. Ora drammatiche, ora esilaranti, ora tenere, ora di azione, ora anche horror. Qui vogliamo omaggiare un simpatico cane di grossa taglia visto in alcuni film anni ’80: Gaetano. Uno dei primi ad adoperare un cane come spalla fu il grande Charlie Chaplin nel film “Vita da cani” (A Dog’s Life), un mediometraggio del 1918 in cui Charlot fa coppia con un meticcio (nella finzione chiamato “Scraps”, nella realtà Muts). Leggenda narra che il cane si fosse affezionato all’attore regista a tal punto che, quando egli partì per una tournée mondiale, si lasciò morire di fame per il dispiacere della separazione. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Gaetano, la curiosa storia del simpatico alano attore
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