Eredità Valentino lascito sorprendente | quanto ammonta e a chi è destinata

L’eredità lasciata da Valentino Garavani ammonta a una somma ancora non specificata, destinata a una o più persone designate. La cifra rappresenta il patrimonio accumulato nel corso della sua carriera e include proprietà, investimenti e altri beni. La gestione del patrimonio sarà affidata ai beneficiari secondo le disposizioni testamentarie, che non sono state rese pubbliche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o restrizioni imposte ai beneficiari.

Quando se ne va un’icona come Valentino Garavani, non è solo la moda a risentirne, ma un pezzo di storia del glamour che ci lascia per sempre. E, come accade spesso con i grandi imperi, dopo il dolore arriva la curiosità. Che fine ha fatto quel patrimonio da capogiro? Parliamo di yacht da 46 metri, ville da sogno, opere di Picasso e Warhol, e un castello in Francia che sembra uscito direttamente da una fiaba. Per trovare la risposta non dobbiamo guardare alle passerelle di Parigi, ma a un indirizzo ben preciso: Heiligkreuz 6, Vaduz, Liechtenstein. Un ufficio sobrio, lontano dalla mondanità, che custodisce il segreto meglio conservato dello stilista, scomparso il 19 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Leredità di Valentino: chi erediterà limpero segreto

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