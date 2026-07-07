Una donna ha portato alla cerimonia nuziale la vecchia macchina fotografica del padre deceduto, sperando di sentirlo vicino in modo simbolico. Dopo aver scattato alcune foto e aver sviluppato il rullino, ha scoperto immagini che sembravano ritrarla mentre percorreva la navata, come se il padre fosse stato lì accanto. La scoperta ha suscitato grande emozione, senza che fosse previsto o cercato.

Per avere il padre vicino anche nel giorno del matrimonio ha deciso di usare la sua vecchia macchina fotografica analogica. Non immaginava, però, che dopo aver fatto sviluppare il rullino avrebbe trovato un’inaspettata sorpresa. È la storia di Mia Chard, assistente sociale di 43 anni, che il 2 maggio si è sposata portando con sé la Rollei appartenuta al padre Doug, morto nel 2018 dopo una lunga malattia. Quando, circa un mese dopo le nozze, ha ritirato le fotografie, si è accorta che ogni immagine era in doppia esposizione. Senza rendersene conto, aveva infatti utilizzato un rullino che conteneva già alcune fotografie scattate durante una festa di famiglia nel 1999, nelle quali compariva anche il padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era come se fosse accanto a me mentre percorrevo la navata”: porta al matrimonio la vecchia macchina fotografica del padre morto. La sorpresa dopo aver sviluppato il rullino

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