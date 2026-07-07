Alle 19.30, nello storico locale Löwengrube di Limite sull’Arno, si terrà una serata dedicata alla solidarietà. La manifestazione prevede un momento di intrattenimento con esibizioni e spettacoli, con lo scopo di raccogliere fondi o??. L’evento è organizzato per coinvolgere la comunità locale in un’iniziativa di solidarietà, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sui beneficiari.

LIMITE SULL’ARNO Una serata speciale all’insegna della solidarietà. E’ quella che si svolgerà questa sera a partire dalle 19.30 nello storico locale Löwengrube di Limite sull’Arno. L’appuntamento straordinario a sostegno dei bambini di Cure2Children prevede come ospite d’onore della serata niente meno che Enrico Brignano (nella foto). Classe 1966, romano doc, Brignano è un attore comico istrionico. Spazia dalla tv, al teatro e cinema, ma è soprattutto a teatro con i sui spettacoli che emerge tutto il suo talento di comico e showman, capace di regalare preziosi minuti di risate e divertimento al suo pubblico che lo segue con piacere. Stasera l’artista poliedrico saprà sicuramente regalare tanti sorrisi non solo al pubblico presente ma anche a chi potrà beneficiare del risultato della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico Brignano, risate e solidarietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista Enrico Brignano: Padre e Figlio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brignano a Pescara il 5 dicembre: risate e famiglia al Palasport

Enrico Brignano debutta ancora al PalaTerniSabato 10 ottobre alle 21, il comico Enrico Brignano torna al PalaTerni con il suo nuovo tour “Bello di Mamma!”.

Temi più discussi: Enrico Brignano conquista Riccione: grande successo per Bello di mamma! in piazzale Roma; Enrico Brignano, risate e solidarietà; AstiMusica: applausi al comico Enrico Brignano, protagonista di un viaggio tra battute e malinconia [FOTO]; Enrico Brignano a Riccione con Bello di mamma!: l’unica tappa emiliano-romagnola del tour estivo.

Brignano conquista il Campo Nelson Mandela: una serata di risate e applausi a scena apertaGrande successo a San Benedetto per lo show Bello di mamma!. L'attore romano non si risparmia sul palco, travolgendo il pubblico con ironia, nostalgia e riflessioni sui tempi che cambiano ... rivieraoggi.it

Enrico Brignano porta Bello di Mamma! a CampobassoCAMPOBASSO - Dopo il successo del concerto dei Negramaro, domenica 28 giugno alle ore 21 sarà Enrico Brignano a salire sul palco con il suo ... molisenetwork.net