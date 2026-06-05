enrico brignano debutta ancora al palaterni

Sabato 10 ottobre alle 21, il comico Enrico Brignano torna al PalaTerni con il suo nuovo tour “Bello di Mamma!”. Dopo le due date sold out di marzo, questa sarà la prima tappa autunnale. La data si svolge nello stesso palazzetto che ha ospitato con successo i suoi spettacoli precedenti. La serata prevede un nuovo spettacolo dal vivo, senza ulteriori dettagli su contenuti o ospiti.

Dopo il successo a marzo con due date sold out, Enrico Brignano (nella foto) sceglie ancora il PalaTerni, per il debutto del suo nuovo tour autunnale “ Bello di Mamma! ”, attesa sabato 10 ottobre alle 21. L’artista sarà a Terni per una settimana di allestimenti e prove che porterà alla prima data del tour. Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti – prima o poi – "sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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