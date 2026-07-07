Il Veneto si trova in deficit energetico e ha introdotto corsie agevolate per lo sviluppo del fotovoltaico. Tra le misure adottate, ci sono le “zone di accelerazione terrestre”, designate per facilitare l’installazione di impianti solari. Coldiretti ha espresso preoccupazione, suggerendo di utilizzare aree degradate invece di impiantare pannelli sui campi coltivati. La normativa mira a promuovere l’energia rinnovabile, semplificando le procedure e accelerando i progetti.

Il nome scelto dai legislatori è di quelli un po’ fantascientifici: «Zone di accelerazione terrestre». Sembra che si parli di aerospazio e viaggi intergalattici, in realtà l’obiettivo è dare una svolta definitiva alla transizione energetica. Perché ormai il tempo stringe: non solo il Veneto (come il resto del Paese) è un importatore seriale di energia, ma il margine per raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale si sta progressivamente riducendo. I numeri li spiega bene l’assessore regionale alle Politiche energetiche Massimo Bitonci, annunciando per venerdì prossimo 10 luglio la convocazione di un tavolo con le... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Energia, il Veneto è in deficit: corsie agevolate per il fotovoltaico. Coldiretti: «Usare aree degradate, non i campi»

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