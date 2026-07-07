Enel colloca con successo un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari Usa e un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%

Da liberoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari è stato collocato con successo da una società finanziaria controllata da una grande azienda energetica. Il titolo, rivolto a investitori istituzionali sui mercati internazionali e statunitensi, ha un costo medio in euro di circa il 3,6%. La tranche ha un importo complessivo di circa 2,2 miliardi di euro.

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Enel Finance International N.V. (“EFI”), società finanziaria controllata da Enel S.p.A. (“Enel”), ha lanciato un bond multi-tranche senior unsecured rivolto a investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di 2,5 miliardi di dollari USA, equivalenti a circa 2,2 miliardi di euro. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 4 volte, con ordini complessivi per un importo superiore ai 10 miliardi di dollari USA. La domanda e le condizioni economiche conseguite rappresentano il riconoscimento da parte del mercato di un leverage ed una flessibilità finanziaria unici nel settore ed un portafoglio di business con un profilo rischio-rendimento ottimizzato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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