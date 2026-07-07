Enel colloca con successo un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari Usa e un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%

Notizia in breve

Un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari è stato collocato con successo da una società finanziaria controllata da una grande azienda energetica. Il titolo, rivolto a investitori istituzionali sui mercati internazionali e statunitensi, ha un costo medio in euro di circa il 3,6%. La tranche ha un importo complessivo di circa 2,2 miliardi di euro.