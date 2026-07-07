È stato pubblicato un articolo che spiega le differenze tra emorroidi e ragadi anali. Entrambe le condizioni colpiscono la zona intorno all’ano e si manifestano con dolore o fastidio durante o dopo l’evacuazione. L’articolo descrive come riconoscere i sintomi specifici di ciascuna, senza entrare in dettagli medici complessi o motivazioni. La distinzione tra le due condizioni viene illustrata attraverso i segnali principali e le possibili modalità di trattamento.

Spesso si tende a confondere emorroidi e ragadi, poiché entrambe riguardano la zona anale e possono comparire con disturbi durante o dopo l’evacuazione. Questo però comporta dei problemi, soprattutto perché queste due patologie si curano in modo diverso e quindi è fondamentale distinguerle. Come ha spiegato a Gazzetta Active il dottor Luca Bordoni, responsabile unità funzionale di proctologia e patologie del pavimento pelvico all’Istituto Clinico Villa Aprica di Como, emorroidi e ragadi “sono due condizioni molto diverse: la malattia emorroidaria riguarda strutture vascolari che si infiammano o fuoriescono, mentre la ragade è una vera e propria ferita, un taglio della mucosa anale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emorroidi e ragadi: perché sono diverse, i sintomi e come distinguerle e curarle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Blood When You Poop Is Not One Thing — And How to Tell the Difference

Notizie e thread social correlati

Non tutti i disturbi della menopausa sono innocui. Scopri i sintomi che meritano una visita ginecologica e perché non andrebbero ignoratiDurante la menopausa, alcuni sintomi possono richiedere attenzione medica più tempestiva.

Cercare sintomi online è sempre più comune, tra Google e intelligenza artificiale. Ma gli errori sono dietro l’angolo: ecco i più frequenti e perché è meglio evitarliSempre più persone consultano sintomi e curano problemi di salute online, utilizzando motori di ricerca o strumenti di intelligenza artificiale.