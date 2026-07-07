Elodie e Franceska Nuredini | la svolta romantica sui social

Da bollicinevip.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento sotto un post di Instagram rivela il cambiamento nella relazione tra Elodie e Franceska Nuredini. Franceska Nuredini ha scritto “La mia fidanzata stupenda” sotto l’ultimo post dell’artista. La frase conferma l’evoluzione del rapporto e la loro intesa, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma il commento ha attirato l’attenzione dei follower. Le due non hanno ancora commentato pubblicamente la loro relazione.

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. Un commento inaspettato apparso sotto l’ultimo post di Instagram svela l’evoluzione del rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini. Franceska Nuredini ed Elodie Di Patrizi ufficializzano il loro amore con una frase semplice, ma capace di raccontare molto più di qualsiasi dichiarazione pubblica: “La mia fidanzata stupenda”. È bastato il commento lasciato dalla ballerina sotto l’ultimo carosello Instagram della cantante per trasformare in certezza ciò che da settimane era ormai evidente agli occhi di fan e appassionati di gossip. Una conferma elegante, arrivata senza clamore, nel modo più naturale possibile, attraverso poche parole che hanno dato un nome preciso a un legame già vissuto alla luce del sole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Elodie e Franceska Nuredini L'Amore Svelato al Pride di Milano

Video Elodie e Franceska Nuredini L'Amore Svelato al Pride di Milano

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