Elisabetta Canalis i suoi occhiali da sole sono il trend dell’estate 2026

Durante l’estate 2026, Elisabetta Canalis è stata vista indossare occhiali da sole a mascherina, diventando il nuovo trend stagionale. I suoi occhiali sono stati fotografati in diverse occasioni mentre si trovava in luoghi pubblici. L’attenzione si è concentrata sui modelli scelti, che si sono rapidamente diffusi tra i social e tra gli appassionati di moda. Numerosi altri volti noti sono stati fotografati con accessori simili.

Gli occhiali da sole a mascherina indossati da Elisabetta Canalis sono il nuovo trend dell’estate. L’estate 2026 è entrata nel vivo e, come ogni anno, molti volti noti dello spettacolo hanno già dato il via alle vacanze. Tra loro c’è anche Elisabetta Canalis, che ha momentaneamente lasciato la sua casa di Los Angeles per rientrare in Italia. Questa volta, però, la showgirl non ha fatto tappa a Milano, città dove trascorre spesso parte del suo tempo per motivi di lavoro, ma ha scelto di tornare nella sua terra d’origine: la Sardegna. Attraverso i social, Canalis ha condiviso alcuni momenti della sua permanenza ad Alghero, tra giornate di relax, mare cristallino e sessioni di surf, mostrando ancora una volta il forte legame con i luoghi in cui è cresciuta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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