Occhiali da sole a mosca i bug eye sono la tendenza dell’estate 2026

Gli occhiali da sole a mosca, noti anche come bug eye, sono tra gli accessori più in voga dell’estate 2026. Sono caratterizzati da lenti grandi che coprono una buona parte del viso, creando un effetto maschera. Questa tendenza si vede spesso tra celebrità e nelle sfilate di moda della stagione.

Occhiali da sole a mosca: il trend bug eye che trasforma il volto in una maschera fashion tra celebrity e passerelle 2026. Gli occhiali da sole “a mosca”, noti anche come bug eye sunglasses, sono tra gli accessori protagonisti dell’estate 2026. Caratterizzati da lenti oversize e forme avvolgenti che richiamano una maschera, si allontanano completamente dal minimalismo per abbracciare un’estetica più audace e scenografica. Il loro successo è legato al ritorno dello stile Y2K e a una moda sempre più massimalista, in cui gli accessori diventano elementi centrali del look. Non si tratta di modelli discreti o minimalisti: al contrario, sono occhiali che occupano il volto, lo avvolgono e lo trasformano in una superficie estetica forte e immediatamente leggibile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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