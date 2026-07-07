Elia piace a Frosinone e Lecce

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Frosinone e Lecce sono interessate a un calciatore che piace a entrambe le squadre. Con il nuovo direttore sportivo in carica, i club stanno iniziando a muoversi sul mercato per valutare eventuali acquisti o scambi. Al momento, non sono stati ufficializzati accordi o trattative concrete, ma si registrano incontri e sondaggi informali tra le parti coinvolte. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

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Con l’ambiente azzurro in costante evoluzione, fresco del nuovo ds Fabio Artico, si iniziano a muovere i primi passi sul mercato. Particolare attenzione va prestata al mercato in uscita, che dopo Guarino, Shpendi e Popov, vede un altro azzurro annoverato nei papabili partenti: il maggiore fermento sembra infatti averlo smosso Salvatore Elia, che ha attirato su di sé attenzioni importanti dopo un’ottima stagione a livello numerico, che lo ha visto collezionare 2 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Numeri che gli sono valsi l’interesse del Frosinone, fresco di promozione, e del Lecce, due realtà che gli garantirebbero minutaggio in Serie A, con i ciociari che sembrano leggermente avanti nella trattativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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