Elevata qualità nello sport e nello studio
PISTOIA Sostenere e incoraggiare talenti. Così nasce " My Kickoff in Usa ", progetto nato da un’idea di Giorgio Chiellini e promosso da Fondazione Agnelli e College Life Italia. Giunto alla terza edizione, anche quest’anno permetterà a due giovani – insieme alla pistoiese Sara Badiani, c’è anche Riccardo Pagnoni di Venezia – di essere totalmente coperti nel loro percorso di studi completo in un college americano. Prerequisito necessario dei candidati, l’aver dimostrato elevata qualità nello sport del calcio e nello studio, sia sul piano della motivazione sia dei risultati scolastici, combinato all’impossibilità altrimenti di sostenere le spese per l’investimento richiesto da un intero percorso di studio negli Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Until Virat & KL Were Out
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