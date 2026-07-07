Un insegnante è stata assolta con formula piena dopo che è emerso che l’esito dell’esame, legato a un incidente, era errato. In precedenza si era ipotizzato che fosse coinvolta cannabis, ma si è scoperto che si trattava di epilessia. La sentenza ha stabilito che il fatto non sussiste. La docente ha commentato di sentirsi finalmente libera. Il processo ha ricevuto attenzione mediatica ed è terminato con l’assoluzione.

UDINE - Assolta con formula piena «perché il fatto non sussiste» l’insegnante friulana Elena Tuniz, già nel corso della prima udienza dibattimentale, a conclusione di un processo finito sotto i riflettori mediatici. Tuniz era stata rinviata a giudizio sulla scorta dei paletti molto restrittivi introdotti dal nuovo Codice della strada. L’insegnante friulana era rimasta coinvolta in un incidente a inizio gennaio 2025: mentre era alla guida, aveva avuto un malore, che, come poi accertato, era stato ricondotto a un improvviso attacco epilettico. Ma gli accertamenti ospedalieri avevano fatto emergere in seguito una sospetta positività al Thc, il principio attivo della cannabis. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elena Tuniz assolta, errato l'esito dell'esame dopo l'incidente: «Non era cannabis ma epilessia». L'insegnante: Finalmente posso sentirmi libera

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