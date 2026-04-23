Cannabis dopo un anno e mezzo in Senato parte l’esame del ddl popolare Iter in salita fari su Forza Italia
Dopo un periodo di attesa di oltre diciotto mesi, la proposta di legge sulla cannabis, promossa tramite iniziativa popolare, è stata avviata all’esame in Senato. L’iter parlamentare si preannuncia complesso e pieno di ostacoli, con particolare attenzione rivolta al ruolo di alcuni gruppi politici, tra cui Forza Italia. La discussione si concentra ora sulle modalità di approvazione e sulle possibili modifiche del testo.
Dopo oltre un anno e mezzo, la proposta di legge di iniziativa popolare sulla cannabis esce dal congelatore del Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Sanità hanno avviato l’esame del ddl “Io coltivo”, presentato nel lontano giugno 2024 e annunciato in Aula a dicembre dello stesso anno. L’esame parte dunque oggi, dopo numerose proteste e appelli delle associazioni promotrici, con la decisione di aprire un ciclo di audizioni e con il termine del 7 maggio fissato per indicare i soggetti da ascoltare. Il testo, depositato con oltre 54 mila firme, prevede la depenalizzazione della coltivazione domestica per uso personale fino a quattro...🔗 Leggi su Open.online
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